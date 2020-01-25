Лукашенко одобрил изменения в соглашение с Россией о поставках газа

Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола о внесении изменения в соглашение с Россией о поставках газа. Документ опубликован 25 января на Национальном правовом интернет-портале.

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«Одобрить проект протoкола о внесении изменения в соглашение мeжду правительством Республики Беларусь и правительством Рoссийской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газa в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на тeрритории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве оcновы для проведения переговоров», — говорится в указе.

Кроме того, Лукашенко поручил правительству провести переговоры по проекту протокола, разрешив вносить в него не имеющие принципиального характера изменения.

Минск ранее настаивал на снижении цены на российский газ для Беларуси до уровня Смоленской области — 73 доллара за тысячу кубометров. В Москве, в свою очередь, намеревались повысить цену до 152 долларов.

31 декабря минувшего года «Газпром» и правительство Беларуси подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале Беларусь будет получать газ по цене 2019 года, которая составляет 127 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Переговорный процесс о поставках российского природного газа в Беларусь продолжается.

Владимир Путин на пресс-конференции в Москве 19 декабря заявил, что стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области, возможна при создании наднациональных органов. «У Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем. У нас средневзвешенная цена сейчас по России на газ — 70 долларов за тысячу кубов», — сказал Путин.

Как сообщает РБК, накануне, 24 января, Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск и не перешла на внутрироссийские цены на газ при поставках в Беларусь. «Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. <...> Где такое видано?» — сказал белорусский лидер..

Минск настаивает на одинаковых газовых тарифах с Москвой, что позволит предприятиям двух стран конкурировать на рынке в равных условиях, подчеркнул он. По его словам, при продаже «Газпрому» трубы «Белтрансгаза» Беларуси пообещали выровнять условия по цене, однако этого так и не было сделано.