Нацбанк прогнозирует сокращение в этом году золотовалютных резервов Беларуси

Национальный банк прогнозирует сокращение объема золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси в 2020 году с учетом рисков налогового маневра и внешних обязательств.

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Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица на расширенном заседании правления регулятора, сообщает БелаПАН .

«На 1 января 2021 года международные резервные активы должны составить не менее 7,3 млрд долларов США. Данный объем учитывает необходимость погашения правительством и Национальным банком порядка 4,3 млрд долларов США внешних и внутренних обязательств, а также риски, связанные с «налоговым маневром» в Российской Федерации», — констатировал Калечиц.

Замглавы Нацбанка отметил, что на 1 января 2020 года объем международных резервных активов составил 9,4 млрд долларов США, что эквивалентно 2,7 месяца импорта. За год ЗВР выросли на 2,2 млрд долларов. При этом правительство и Национальный банк погасили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 4,2 млрд долларов США.

Как сообщил Калечиц, помимо покупки Национальным банком иностранной валюты на валютном рынке источниками пополнения золотовалютных резервов являлись поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, эмиссия Министерством финансов и Нацбанком на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также привлечение Минфином внешних государственных займов.

В 2019 году реализация курсовой политики осуществлялась в режиме плавающего обменного курса. Динамика курса белорусского рубля преимущественно формировалась под воздействием рынка.

Вместе с тем, продолжил Калечиц, в отчетном году чистое предложение иностранной валюты увеличилось относительно 2018 года в два раза, составив 2,3 млрд долларов США. При этом превышение продажи валюты над покупкой сформировалось на всех сегментах валютного рынка.

«В этих условиях Национальный банк активно скупал избыточное предложение иностранной валюты для пополнения резервных активов, одновременно предотвращая существенную переоцененность белорусского рубля», — подчеркнул заместитель председателя правления.

По словам Калечица, в 2020 году сохранится режим плавающего валютного курса. Продолжит уменьшаться присутствие Нацбанка на валютном рынке в целях сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля. При превышении предложения иностранной валюты над спросом по-прежнему будут осуществляться операции по ее покупке для пополнения золотовалютных резервов.