Видеофакт. Этой ночью в Гродно BMW влетел в столб — в двух метрах за ним стоял человек
В ночь на 25 января на проспекте Янки Купалы в Гродно произошло ДТП, в котором чудом не пострадали люди.
Как рассказал порталу
Самое важное, что в аварии не пострадали люди, отмечает портал. Ведь на траектории движения BMW стоял человек — его фигура отчетливо видна на 10-й секунде видео. Столкновение со столбом произошло прямо перед ним на расстоянии двух метров.
«В BMW было два молодых человека, — сообщил очевидец. — Они какое-то время посидели внутри, а потом вышли и стали осматривать машину, как будто это обычное дело. Чувствовали себя хорошо, не пострадали. Пешехода спас столб, мужчина кого-то ждал в этом месте. После аварии он покрутил у виска, показывая водителю, что это не нормально».
Разбитый BMW оттянули на другую сторону дороги и оставили здесь, своим ходом автомобиль передвигаться уже не в состоянии.