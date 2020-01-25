Видеофакт. Этой ночью в Гродно BMW влетел в столб — в двух метрах за ним стоял человек

В ночь на 25 января на проспекте Янки Купалы в Гродно произошло ДТП, в котором чудом не пострадали люди.









Как рассказал порталу АвтоГродно очевидец происшествия Виталий, BMW e36 практически по прямой, без признаков торможения, врезался в столб. У перекрестка проспекта с улицей Пестрака водитель почему-то вырулил левее — возможно, собирался повернуть. Но почему на полном ходу поехал прямо в столб? Ведь, судя по ходовым качествам автомобиля, их должно было хватить для входа в поворот даже на такой скорости.

Самое важное, что в аварии не пострадали люди, отмечает портал. Ведь на траектории движения BMW стоял человек — его фигура отчетливо видна на 10-й секунде видео. Столкновение со столбом произошло прямо перед ним на расстоянии двух метров.

«В BMW было два молодых человека, — сообщил очевидец. — Они какое-то время посидели внутри, а потом вышли и стали осматривать машину, как будто это обычное дело. Чувствовали себя хорошо, не пострадали. Пешехода спас столб, мужчина кого-то ждал в этом месте. После аварии он покрутил у виска, показывая водителю, что это не нормально».

Разбитый BMW оттянули на другую сторону дороги и оставили здесь, своим ходом автомобиль передвигаться уже не в состоянии.