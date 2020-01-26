Неустойчивая воздушная масса с Балтики накрыла Беларусь

Неустойчивая воздушная масса с Балтики продолжает формировать погоду на территории Беларуси.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны лишь в северной части страны (ожидаются дождь и мокрый снег).

Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха днем +1..+4°C: