Неустойчивая воздушная масса с Балтики накрыла Беларусь

/ Общество
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Неустойчивая воздушная масса с Балтики продолжает формировать погоду на территории Беларуси.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны лишь в северной части страны (ожидаются дождь и мокрый снег).

Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха днем +1..+4°C:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск +2..+4°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно +1..+3°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +2..+4°C.
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Тэги: погода

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