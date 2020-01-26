Неустойчивая воздушная масса с Балтики накрыла Беларусь
Неустойчивая воздушная масса с Балтики продолжает формировать погоду на территории Беларуси.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны лишь в северной части страны (ожидаются дождь и мокрый снег).
Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха днем +1..+4°C:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск +2..+4°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно +1..+3°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +2..+4°C.