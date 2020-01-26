Жертв землетрясения в Турции становится все больше и больше

Турецкие власти официально подтвердили гибель 31 человека, жизни которых забрало сильное землетрясение.

Фото с сайта aa.com.tr

По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек.

Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек, пишет aa.com.tr .

Сообщается, что полностью разрушенными оказались 76 зданий. Серьезно повреждены 643 строения, еще 425 получили легкий урон.

Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пообещал всем оставшимся без крова помощь.

Александр Лукашенко в телеграмме турецкому президенту выразил соболезнование, отметив, что в Беларуси «с глубокой болью и скорбью» восприняли сообщение о землетрясении и его последствиях.

Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг (население составляет 400 тыс. человек). Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке, Сирии.