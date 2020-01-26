Жертв землетрясения в Турции становится все больше и больше
Турецкие власти официально подтвердили гибель 31 человека, жизни которых забрало сильное землетрясение.
По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек.
Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек, пишет
Сообщается, что полностью разрушенными оказались 76 зданий. Серьезно повреждены 643 строения, еще 425 получили легкий урон.
Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пообещал всем оставшимся без крова помощь.
Александр Лукашенко в телеграмме турецкому президенту выразил соболезнование, отметив, что в Беларуси «с глубокой болью и скорбью» восприняли сообщение о землетрясении и его последствиях.
Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг (население составляет 400 тыс. человек). Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке, Сирии.