ГАИ проведет спецмероприятие
В воскресенье, 26 января, сотрудники Госавтоинспекции продолжат массированную отработку трассы М-4 Минск — Могилев.
Как сообщили в ГАИ Минской области, особое внимание экипажи будет уделено предотвращению нарушений ПДД со стороны всей участников дорожного движения: от пешеходов и велосипедистов до возчиков гужевого транспорта и водителей авто и мототранспорта.
Спецмероприятие проводится в том числе из-за того, что с начала года на дорогах Минщины увеличилось число аварий.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).
Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.
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Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.
Ранее ГАИ сообщала, что на 19 участках белорусских дорог будет повышен допустимый скоростной режим. Работа в этом направлении будет продолжена. Ознакомиться со списком участков дорог можно
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Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
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