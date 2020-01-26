ГАИ проведет спецмероприятие

В воскресенье, 26 января, сотрудники Госавтоинспекции продолжат массированную отработку трассы М-4 Минск — Могилев.

Как сообщили в ГАИ Минской области, особое внимание экипажи будет уделено предотвращению нарушений ПДД со стороны всей участников дорожного движения: от пешеходов и велосипедистов до возчиков гужевого транспорта и водителей авто и мототранспорта.

Спецмероприятие проводится в том числе из-за того, что с начала года на дорогах Минщины увеличилось число аварий.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу. За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.

Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Ранее ГАИ сообщала, что на 19 участках белорусских дорог будет повышен допустимый скоростной режим. Работа в этом направлении будет продолжена. Ознакомиться со списком участков дорог можно здесь .

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается: от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года. Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».