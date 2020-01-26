В Щучинском районе сельчанин зарезал собутыльника

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До 15 лет лишения свободы грозит 45-летнему сельскому жителю, которого подозревают в убийстве.

По информации Следственного комитета, преступление было совершено накануне в частном доме в одной из деревень Щучинского района (Гродненская область).


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По предварительным данным, между подозреваемым и 50-летним собутыльником вспыхнула ссора. Когда словесные аргументы закончились, сельчанин схватился за нож и ударил знакомого в область грудной клетки своему знакомому.

Полученные раны оказались смертельными.

Подозреваемый задержан, в отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство).

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Тэги: убийство поножовщина Город: Щучин

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