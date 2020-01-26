Фотофакт. «Лобовое» столкновение в Бобруйске — виновник сбежал

Жесткое лобовое столкновение двух авто произошло накануне, 25 января, в Бобруйске. В начале седьмого вечера на улице Гоголя столкнулись Peugeot 206 и Volkswagen Golf.

На месте аварии. Фото: komkur.info

Как сообщили «Коммерческому курьеру» очевидцы, машины двигались навстречу друг другу. Водитель Volkswagen неожиданно изменил траекторию и выехал на встречную полосу — у Peugeot не оставалось шансов избежать аварии. Машины столкнулись лоб в лоб.

Как утверждают свидетели, водитель Volkswagen сбежал с места происшествия — в машине он был один. А вот в салоне «Пежо» было многолюдно — кроме водителя, в нем ехали две женщины и двое детей — мальчик семи лет и 10-летняя девочка. Одну из женщин и детей отвез в больницу неравнодушный водитель. По предварительным данным, у мальчика перелом руки со смещением.

ГАИ разыскивает предполагаемого виновника аварии.