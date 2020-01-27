Министр Карпенко: Беларуси не нужен институт уполномоченного по правам ребенка

Министр образования Игорь Карпенко не видит необходимости в создании института уполномоченного по правам ребенка. Это следует из его высказываний в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» (вышла 26 января).

20-21 января чиновник принял участие в 83-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве. Беларусь представила объединенный пятый и шестой периодический доклад по соблюдению положений Конвенции ООН о правах ребенка.

По словам Карпенко, вопрос о создании института уполномоченного по правам ребенка постоянно задавался белорусской делегации. «Мы разъясняли нашим коллегам в комитете, (…) что у нас создана достаточно эффективная система, у нас координирует всю работу по защите прав детей Национальная комиссия по правам ребенка, которую возглавляет заместитель премьер-министра нашей страны. И, на наш взгляд, сегодня пока нет необходимости копировать какие-то системы, которые есть в других странах», — заявил министр.

Он отметил, что в рамках выполнения Конвенции о правах ребенка дети «тоже включаются во все процессы обеспечения детства в нашей стране». «Ну, в частности, у нас, например, сегодня создан координационный совет молодежных и детских парламентов. А вот сейчас как раз рассматривается вопрос о возможности создания молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь», — сообщил Карпенко.

Выступая с докладом в Женеве, чиновник обратил внимание на то, что в 2019 году было принято постановление белорусского правительства «О признании детей находящимися в социально опасном положении», которое изменило подходы к организации профилактической работы с неблагополучными семьями.

Карпенко также отметил, что в декабре минувшего года внесены изменения и дополнения в ряд кодексов и законов, направленные на обеспечение более активного и действенного применения досудебного урегулирования споров в сферах общественных отношений, в том числе с помощью медиаторов; на совершенствование законодательного регулирования брачно-семейных отношений; на реализацию в законодательных актах положений международно-правовых актов в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей.

На сессии в Женеве впервые был представлен альтернативный доклад о выполнении Беларусью Конвенции о правах ребенка. Его подготовили восемь правозащитных организаций и общественных объединений: Хельсинкский фонд по правам человека (Польша), Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), «Центр по продвижению прав женщин — Её права», экспертно-правовое товарищество «Инициатива Forb», центр проблем детского развития «Левания», Офис по правам людей с инвалидностью и Human Constanta.

На презентации доклада 20 декабря в Минске его авторы отметили недочеты и пробелы в законодательстве практически во всех сферах жизни детей. Основные замечания касались сфер образования и здравоохранения, а также соблюдения гражданских прав несовершеннолетних.