Количество жертв коронавируса продолжает расти

Только за минувшие сутки китайские медики зафиксировали почти 800 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

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Как отмечается, на данный момент состояние 137 человек оценивается как очень тяжелое. Всего в Китае под присмотром врачей сейчас находится почти 2,75 тыс. пациентов. Официально подтверждена смерть 80 человек.

По информации Минздрава Беларуси, коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до Беларуси пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.