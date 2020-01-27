Соболенко сыграет в 1/4 финала парного разряда на Australian open

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Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня в третьем круге женского парного разряда они в трехсетовом поединке взяли верх над российско-американской парой Вероника Кудерметова/Алисон Риск — 5:7, 6:3, 6:2.

Напомним, в третьем круге также сыграет белорусско-словацкий дуэт Александра Саснович/Виктория Кужмова. Их соперницами будут Кристина Младенович (Франция)/Тимея Бабош (Венгрия).
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Тэги: теннис Australian Open Персона: Арина Соболенко Элизе Мертенс Вероника Кудерметова Алисон Риск Город: Мельбурн

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