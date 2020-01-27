Смертоносное землетрясение в Турции: число жертв увеличивается

Турецкие спасатели продолжают работы по разбору завалов в местах сильного землетрясения, которое произошло в восточной провинции Элазыг 24 января.

Фото aa.com.tr

На данный момент подтверждена гибель 38 человек.

Как отметил глава Минздрава Фахреттин Коджа, за помощью медиков обратилось 1607 человек («большинство из которых жаловались на нервные расстройства»).

Пострадавшими признаны 594 человека.

Из 104 человек, лечащихся в больницах, 13 находится в реанимации, приводит слова чиновника aa.com.tr .

Ранее сообщалось, что полностью разрушенными оказались 76 зданий. Серьезно повреждены 643 строения, еще 425 получили легкий урон.

Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг (население составляет 400 тыс. человек). Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке, Сирии.