В Столинском районе пропала девочка-подросток
Правоохранители Столинского района ведут поиск пропавшей 16-летней Александры Новак.
Как сообщается, 26 января она ушла из дома (проживает в деревне Осовцы) и до сих пор не вернулась.
Родственники ничего не знают о ее местонахождении.
По данным милиции, Александра может находиться на Гомельщине. Ранее она неоднократно уходила из дома.
Если вы видели девочку подростка, изображенную на фото, позвоните по телефонам:
- +375 165 524381;
- +375 29 5249264;
- 102.