В Столинском районе пропала девочка-подросток

Правоохранители Столинского района ведут поиск пропавшей 16-летней Александры Новак.

Как сообщается, 26 января она ушла из дома (проживает в деревне Осовцы) и до сих пор не вернулась.

Родственники ничего не знают о ее местонахождении.

По данным милиции, Александра может находиться на Гомельщине. Ранее она неоднократно уходила из дома.

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