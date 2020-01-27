В Столинском районе пропала девочка-подросток

/ Общество
Просмотров: 380

Правоохранители Столинского района ведут поиск пропавшей 16-летней Александры Новак.

Как сообщается, 26 января она ушла из дома (проживает в деревне Осовцы) и до сих пор не вернулась.

Родственники ничего не знают о ее местонахождении.

По данным милиции, Александра может находиться на Гомельщине. Ранее она неоднократно уходила из дома.

Если вы видели девочку подростка, изображенную на фото, позвоните по телефонам:

  • +375 165 524381;
  • +375 29 5249264;
  • 102.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал человек пропал подросток Персона: Александра Новак Город: Столин

Другие материалы на эту тему:

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве