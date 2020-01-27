В Афганистане разбился пассажирский лайнер
Пассажирский лайнер потерпел крушение в Афганистане. На его борту, по разным сведениям, могло находиться более ста человек.
Трагедия произошла в Ганзи (центральная провинция страны).
Данные о количестве человек, как и о принадлежности разбившегося «Боинга» той или иной авиакомпании, пока официально не подтверждены. СМИ пишут, что на борту самолета Ariana Afghan Airlines могло находиться от 83 до 110 человек, пишет
Также по неподтвержденной информации, лайнер упал на территории, которая в настоящее время находится под контролем движения «Талибан».
Напомним, сегодня сообщалось, что недалеко от Лос-Анджелеса потерпел крушение вертолет, на борту которого находился звезда мирового баскетбола Коби Брайант. Также в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь и еще семь человек.