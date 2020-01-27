В Афганистане разбился пассажирский лайнер

Пассажирский лайнер потерпел крушение в Афганистане. На его борту, по разным сведениям, могло находиться более ста человек.

Трагедия произошла в Ганзи (центральная провинция страны).

Данные о количестве человек, как и о принадлежности разбившегося «Боинга» той или иной авиакомпании, пока официально не подтверждены. СМИ пишут, что на борту самолета Ariana Afghan Airlines могло находиться от 83 до 110 человек, пишет bbc.com .

Также по неподтвержденной информации, лайнер упал на территории, которая в настоящее время находится под контролем движения «Талибан».

Напомним, сегодня сообщалось, что недалеко от Лос-Анджелеса потерпел крушение вертолет, на борту которого находился звезда мирового баскетбола Коби Брайант. Также в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь и еще семь человек.