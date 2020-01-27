Участников акций против интеграции с Россией продолжают штрафовать

Очередные суды над участниками акций против интеграции с Россией прошли 27 января в Минске.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , суд Центрального района Минска оштрафовал экс-депутатов Верховного совета Лявона Борщевского и Петра Садовского на 30 базовых величин (810 рублей) каждого за участие в акциях 7 и 20 декабря.

Сегодняшние судебные заседания стали продолжением процессов над бывшими депутатами, дела которых ранее были отправлены на доработку.

В суде Ленинского района 15 сутками ареста к уже имеющимся 105 наказан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Козлов (блогер Серый Кот) за акцию в Минске 8 декабря. Козлов на заседание не явился, его интересы представляла адвокат.

В этом же суде прошли процессы над Николаем Статкевичем и Андреем Кудиком без их присутствия. Они оштрафованы на 50 (1.350 рублей) и 40 (1.080 рублей) базовых величин соответственно.

Суд Партизанского района перенес рассмотрение протокола в отношении одного из основателей движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика (продолжение суда за акцию в Минске 8 декабря) на 3 февраля, поскольку политик в очередной раз не явился на заседание.

Продолжился суд над журналисткой Дианой Середюк за участие в акции 20 декабря. Она оштрафована на 50 базовых величин (1.350 рублей). Ранее дело было отправлено на доработку: Середюк заявила, что не участвовала в акции, а находилась в это время в совершенно другом месте.

Общая сумма штрафов, наложенных на участников протестов против углубленной интеграции Беларуси и России, превысила 120 тыс. рублей.

Сбор денег в помощь осужденным участникам акций объявила гражданская инициатива BY Help.