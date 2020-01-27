Владимира Тихиню отправили в СИЗО КГБ

Бывшего начальника 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) задержали 24 января.

«Отец был задержан 24 января, находится в СИЗО КГБ», — сообщил сын Владимира Тихини NN.by .

Милицейская пресса называла Тихиню «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска». Он работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов. Месяц назад он ушел в отставку.