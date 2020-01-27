Директора Слуцкого сахарного комбината подозревают в коррупции, — глава БКДП

Председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов Александр Ярошук поделился в своем профиле в Facebook «инсайдерской информацией из правоохранительных органов».

Ярошук написал , что на даче директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника произвели обыск.

«Постановление на обыск, подписанное генеральным прокурором, гласит, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах», — уточнил глава БКДП.

Прудника сняли во время спецоперации с самолета «Белавиа», который на подлете к Вроцлаву развернулся и сел в в аэропорту Гродно.