Директора Слуцкого сахарного комбината подозревают в коррупции, — глава БКДП

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Председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов Александр Ярошук поделился в своем профиле в Facebook «инсайдерской информацией из правоохранительных органов».


Кто задерживал директоров сахарных заводов? У КГБ, СК и МВД нет информации

Ярошук написал, что на даче директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника произвели обыск.

«Постановление на обыск, подписанное генеральным прокурором, гласит, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах», — уточнил глава БКДП.

Прудника сняли во время спецоперации с самолета «Белавиа», который на подлете к Вроцлаву развернулся и сел в в аэропорту Гродно.
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Тэги: БКДП коррупция сахарный комбинат Персона: Александр Ярошук Николай Прудник Город: Слуцк

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