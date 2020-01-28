В Беларуси заработал обновленный Трудовой кодекс

Обновленный Трудовой кодекс (ТК) вступил в силу 28 января 2020 года. Закон о внесении поправок в ТК был подписан Александром Лукашенко 3 июля прошлого года.

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Среди новшеств: возможность временного (до шести месяцев) перевода работников от одного нанимателя к другому по соглашению сторон с гарантиями возврата на старую работу и сохранения уровня заработной платы; обязанность работника заключать с нанимателем срочный трудовой договор в случаях совместительства.

В ТК появилась глава, регулирующая дистанционный труд. Раньше такая форма трудовых отношений не регулировалась.

Отцы теперь могут уходить в отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка на срок до 14 календарных дней, но без сохранения зарплаты. Введено понятие «одинокий отец» — на него распространяются те же гарантии, что и на одинокую мать.

В обновленный ТК вошли нормы президентского декрета № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», который ввел систему краткосрочного (годового) контрактного найма на работу. При этом предусмотрены дополнительные гарантии «добросовестным работникам». С ними годовой контракт может продлеваться сроком до пяти лет, а впоследствии — не менее трех лет.

Поправки в ТК были восприняты неоднозначно. Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), куда входят четыре независимых профцентра, назвал документ «одним из худших в мире».

«Законопроект закрепил в Трудовом кодексе право нанимателей заключать краткосрочные контракты со всеми категориями работников без их согласия. Таким образом, Беларусь окончательно превратилась в единственную в мире страну временной занятости, где контрактная форма найма из исключения стала правилом. Следствием имплементации в ТК норм декрета № 29, которым была введена практика перевода работников на срочные трудовые контракты, законодательно закреплена невозможность их увольнения по собственной инициативе, что является, по сути, элементом принудительного труда», — отмечалось в заявлении БКДП.

Представители конгресса считают, что повсеместное применение норм декрета № 29 «повлекло трансформацию договорных трудовых отношений, основанных на волеизъявлении сторон, в законодательный инструмент принуждения, что противоречит нормам конвенции № 29 МОТ о запрете принудительного труда».

Кроме того, представители независимых профсоюзов обращают внимание на закрепление в обновленном ТК норм декрета № 5 «О повышении ответственности руководящих кадров и работников организаций». Это, по их оценке, «расширило основания увольнений работников по инициативе нанимателя и узаконило чрезмерные дисциплинарные наказания работников».

«Совет БКДП считает, что принятый Национальным собранием законопроект прямо противоречит решению проблем и вызовов, стоящих перед страной. Вместо создания условий для реализации инициативы работников, остро необходимых в период трансформации экономики, в ТК вносятся изменения, превращающие трудящихся в закрепощенных и безынициативных исполнителей. Все это еще больше усугубит положение, в котором находится экономика страны, и, по сути, исключает возможность использования для ее преобразований человеческого фактора, потенциала работников», — подчеркивали в БКДП.