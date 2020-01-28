Зарплату бюджетникам до заветной 1 тыс. рублей не натянули

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 844,5 рубля, в декабре — 993,1 рубля, что на 95,9 рубля, или на 10,7% больше, чем в ноябре 2019 года.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8%, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года — на 10,1%.

Для сравнения, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2019 году составила 1.090,9 рубля, в том числе в декабре — 1.238,7 рубля, что на 125,6 рубля, или на 11,3% больше, чем в ноябре 2019 года.

Как ранее разъясняло Министерство труда и социальной защиты, размер базовой ставки планируется приблизить к бюджету прожиточного минимума, что «позволит укрепить тарифную часть зарплаты». Сама тарифная сетка сокращена с 27 до 18 разрядов. При переходе от одного тарифного разряда к другому оклад работников в среднем будет увеличиваться — не менее чем на 6%.

1 января 2020 года в Беларуси изменился порядок оплаты труда работников бюджетных организаций. Одно из главных новшеств соответствующего указа президента (от 18 января 2019 № 27) — введение базовой ставки в размере 185 рублей вместо тарифной ставки первого разряда.

Теперь зарплата бюджетников состоит из оклада и стимулирующих и компенсирующих выплат. К стимулирующим выплатам относятся надбавки и премии, к компенсирующим — доплаты. Оклад теперь определяется путем умножения базовой ставки на коэффициент тарифного разряда.