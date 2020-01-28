Каждый десятый россиянин считает, что Беларусь должна войти в состав РФ

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В ходе проведенного социологического опроса, эксперты «Левада-центра» выяснили мнение россиян по отношению к Беларуси.


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Как сообщается, 44% респондентов считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне.

За более тесное политическое сотрудничество (за образование общего государства с единым руководством) выступает 13%, а каждый десятый вообще считает, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации, пишет rbc.ru.

Напомним, ранее политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш объяснил, почему Минск и Москва заняли жесткие позиции и не хотят идти на уступки.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство соцопрос

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