«Списывать никто ничего не будет». Лукашенко требует вернуть долги

Александр Лукашенко на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебского региона предупредил, что государство не будет списывать долги.

Он подчеркнул, что «речи о списании долгов быть не может». «Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Президент потребовал модернизировать АПК области с учетом особенностей региона, так как во многих районах неэффективно, к примеру, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

Лукашенко считает правильным подход к тому, что «мы пошли от потребностей, переработчиков»: «Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги».

Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития, которые «должна быть прозрачными и понятными».