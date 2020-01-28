В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом 2019-nCoV в Беларуси

Случаев коронавируса 2019-nCoV в Беларуси не выявлено, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник 28 января на пресс-конференции в Минске.

Участие в пресс-конференции помимо Караника приняли его заместитель — главный санитарный врач Наталья Жукова, замминистра спорта и туризма Михаил Портной, замначальника управления Азии и Африки МИД Игорь Белый и завкафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета профессор Игорь Карпов.

По словам Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявлегия коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированнои помещении.

Кроме того, в ближайшие дни в аэропорту будет налажен лабораторный контроль, сказал глава Минздрава. При подозрении на вирус анализ (мазок слизистой рта) можно будет сдать прямо в аэропорту, сказал Караник. Пройти тесты также будут предлагать всем, кто контактировал с заболевшими — прибывшими из Китая. Результат будет готов через 4-12 часов.

По словам главы Минздрава, в настоящий момент уточняются списки студентов и других граждан КНР, уехавших в Китай на каникулы.

Ранее в Минздраве заявляли, что принятие в Беларуси экстренных противоэпидемиологических мер в связи с распространением в мире коронавируса нового типа 2019-nCoV не требуется. В аэропорту всех прилетающих встречают с тепловизором, который позволяет выявить пассажиров с превышениями температуры тела и признаками инфекционного заболевания, усилена роль дежурящей в аэропорту санстанции.

24 января заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская заявила на пресс-конференции, что отдельное наблюдение будет организованно за студентами из Китая, которые учатся в Беларуси. По этому вопросу Минздрав взаимодействует с министерствами образования, спорта и туризма, а также другими ведомствами.

По данным Минобразования, за последние три года количество китайских студентов в белорусских вузах увеличилось почти в четыре раза — до 4 тысяч.

«Мы предполагали повышенные риски, связанные именно с этими студентами, — отметила эпидемиолог. — Работа в этом направлении организована. Когда эти студенты будут возвращаться на учебу после каникул, за ними будет организовано медицинское наблюдение в течение 14 дней (столько максимально длится инкубационный период — БелаПАН). В случае возникновения у них симптомов будут предприняты все необходимые меры».

Ранее также Минздрав сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до Беларуси пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

На данный момент официально подтверждена смерть ста человек.