Госдолг Украины вырос за год на 6 млрд долларов

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Задолженность составила 84,36 млрд долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В то же время, сумма долга в гривневом эквиваленте сократилась на 170,35 млрд грн (7,86%) и составила 1 998,28 млрд грн. Разница между этими суммами обусловлена укреплением гривны к доллару за 2019 год на 14,5%.

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы долга) или 48,94 млрд долларов.

По итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

Госдолг Беларуси равен 20,2 млрд долларов.
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Тэги: госдолг экономика Украины Город: Киев

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