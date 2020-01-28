Правительство Японии выделило минской поликлинике 60 тысяч долларов

Для 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района приобретут аппарат УЗИ.

Как сообщает посольство Японии, церемония подписания контракта на выделение гранта в 59 330 долларов состоялась сегодня в Минске с участием посла этой страны в Беларуси Хироки Токунаги.

Это 52-й проект программы правительства Японии «Корни травы», которая реализуется в Беларуси с 2004 года. В рамках программы выделяются гранты для помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Общая их сумма составила 4 млн долларов.