Правительство Японии выделило минской поликлинике 60 тысяч долларов

/ Общество
Просмотров: 199

Для 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района приобретут аппарат УЗИ.

Как сообщает посольство Японии, церемония подписания контракта на выделение гранта в 59 330 долларов состоялась сегодня в Минске с участием посла этой страны в Беларуси Хироки Токунаги.

Это 52-й проект программы правительства Японии «Корни травы», которая реализуется в Беларуси с 2004 года. В рамках программы выделяются гранты для помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Общая их сумма составила 4 млн долларов.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Япония УЗИ поликлиника Корни травы Персона: Хироки Токунаги Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Япония помогает больницам Беларуси закупать необходимое оборудование

Япония помогает больницам Беларуси закупать необходимое оборудование

Япония видит в Беларуси «важную площадку» между Россией и Евросоюзом

Япония видит в Беларуси «важную площадку» между Россией и Евросоюзом

Чтобы лучше понять друг друга. Открылся фестиваль «Японская осень в Беларуси»

Чтобы лучше понять друг друга. Открылся фестиваль «Японская осень в Беларуси»

Родители осужденного в Беларуси японского художника обратились к Лукашенко

Родители осужденного в Беларуси японского художника обратились к Лукашенко