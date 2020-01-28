Водитель МАЗа сбил 10-летнюю девочку в Жодино
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Днем 28 января на улице 8 Марта в Жодино произошло ДТП с участием ученицы четвертого класса.
По информации областной ГАИ, девочка не успела перебежать дорогу на обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе. 60-летний водитель МАЗа совершил на нее наезд.
Со слов водителя, девочка и ее подруга сначала стояли на пешеходном переходе, затем одна из них побежала через дорогу, а вторая тоже решила последовать за подругой. Мужчина не успел затормозить.
В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.