Водитель МАЗа сбил 10-летнюю девочку в Жодино

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Днем 28 января на улице 8 Марта в Жодино произошло ДТП с участием ученицы четвертого класса.

Фото: ГАИ

По информации областной ГАИ, девочка не успела перебежать дорогу на обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе. 60-летний водитель МАЗа совершил на нее наезд.

Со слов водителя, девочка и ее подруга сначала стояли на пешеходном переходе, затем одна из них побежала через дорогу, а вторая тоже решила последовать за подругой. Мужчина не успел затормозить.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.
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Тэги: ДТП реанимация Город: Жодино

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