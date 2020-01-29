В Минске «Субару» сбил велосипедиста

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 24-летний велосипедист, случилось накануне в столице.

Фото УГАИ Минска

В Бобруйске в ДТП пострадал шестилетний мальчик

Как сообщила представитель ОГАИ Московского района Любовь Трепашко, примерно в семь часов вечера на улице Каролинской при развороте сбил велосипедиста, который ехал по дороге во встречном направлении.

Молодой человек был доставлен в больницу. Где ему оказали помощь.

В ГАИ напомнили, что согласно п. 148 ПДД, движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару либо пешеходной дорожке.

Движение по проезжей части допустимо лишь при отсутствии указанных элементов дороги или недопустимости движения по ним.
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Тэги: ДТП велосипедист Персона: Любовь Трепашко Город: Минск

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