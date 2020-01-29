Правозащитники: общая сумма штрафов противникам интеграции с РФ превысила 128 тыс. рублей

В декабре 2019 года и январе 2020-го прошло уже более 170 судов над участниками декабрьских акций за независимость Беларуси и против интеграции с Россией.

Как сообщает spring96.org , 28 января состоялись разбирательства в отношении еще нескольких человек. Суд Минского района наказал штрафом в 270 рублей Илью Добротвора, несмотря на то что он находился на акциях протеста в качестве журналиста.

Суд Железнодорожного района Витебска постановил взыскать с Натальи Спиридоновой 675 рублей, а суд Столинского района (Брестская область) — 810 рублей с Сергея Невдаха.

Таким образом, по состоянию на 28 января общая сумма штрафов за участие в не санкционированных властями акциях составила 128.682,5 рубля. Кроме того, 11 человек осуждены в общей сложности на 315 суток административного ареста.

Процессы в отношении Вячеслава Сивчика в Минске и Григория Костусева в Шклове (Могилевская область) перенесены на 4 и 10 февраля соответственно.

29, 30, 31 января и 3 февраля в суде Партизанского района Минска продолжатся разбирательства в отношении Вячеслава Сивчика — за участие в акциях в разные дни.

30 января в суде Железнодорожного района Витебска будет слушаться дело Татьяны Северинец.

31 января в суде Фрунзенского района Минска возобновится процесс над Николаем Масловским.

По информации правозащитников, повестки в суд за участие в акциях ожидают Николай Статкевич и Алесь Абрамович (в их отношении составлены протоколы за акцию 20 декабря в Минске), а также Елена Янушковская (за акцию 29 декабря в Витебске).