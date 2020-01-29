На трассе М1 у автомобиля МЧС на ходу лопнуло колесо

В дорожно-транспортное происшествие на главной трассе страны М1 Брест — Минск — граница РФ сегодня утром попал автомобиль Пинского ГРОЧС.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, около десяти утра недалеко от деревни Нехачево (Ивацевичский район) во время движения у автомобиля «УАЗ-Патриот» лопнуло заднее колесо, в результате чего автомобиль опрокинулся.

«Находящиеся в нем водитель и три пассажира благодаря пристегнутым ремням безопасности тяжелые травмы не получили. Им оказывают помощь медики», — отметила Чемоданова.