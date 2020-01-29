Вернувшегося из Китая белорусского дальнобойщика забрали в больницу. Коронавирус не подтвердился
Новый коронавирус 2019-nCoV у дальнобойщика из Беларуси не подтвердился, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
Мужчина был в Маньчжурии — городском округе на северо-востоке Китая на границе с Россией. Назад ехал только по территории РФ.
По возвращению у водителя повысилась температура, появилось общее недомогание. Из поселка Привольное в Минском районе его увезли на скорой помощи в специальном боксе, медики были в защитных костюмах.
Подозрения на наличие у мужчины китайского коронавируса не подтвердились. Его состояние не вызывает опасений, сообщает агентство