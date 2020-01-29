Вернувшегося из Китая белорусского дальнобойщика забрали в больницу. Коронавирус не подтвердился

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Новый коронавирус 2019-nCoV у дальнобойщика из Беларуси не подтвердился, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Фото Nexta

Мужчина был в Маньчжурии — городском округе на северо-востоке Китая на границе с Россией. Назад ехал только по территории РФ.

По возвращению у водителя повысилась температура, появилось общее недомогание. Из поселка Привольное в Минском районе его увезли на скорой помощи в специальном боксе, медики были в защитных костюмах.

Подозрения на наличие у мужчины китайского коронавируса не подтвердились. Его состояние не вызывает опасений, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: вирус 2019-nCoV дальнобойщик Персона: Юлия Бородун

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