Беларусь выставит сильнейший состав на матч Кубка федерации против Нидерландов

7-8 февраля в Гааге в квалификационном матче Кубка федерации сезона 2020 года встретятся команды Нидерландов и Беларуси.

Капитан белорусской команды Татьяна Пучек на этот матч вызвала всех сильнейших теннисисток — Арину Соболенко (12-й номер мирового рейтинга), Викторию Азаренко (50), Александру Саснович (94), Ольгу Говорцову (192) и Лидию Морозову (1137; 96-й парный).

Команда Нидерландов на этот матч заявила Кики Бертнес (10), Аранчу Рус (93), Лесли Керхов (167), Инди де Фрооме (208) и Деми Схюрс (14-й парный).

В командном рейтинге Беларусь находится на 5-м месте, Нидерланды – на 19-м.

Отметим, что начиная с этого года Кубок федерации разыгрывается в новом формате.

Победители восьми квалификационных матчей выйдут в финал Кубка федерации, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

В течение недели 12 команд разыграют титул сильнейшей на планете. Четыре из них уже известны — Франция, Австралия, Чехия и Венгрия.

Участники финала будут распределены на четыре группы по три команды. После игр в группе по системе каждая с каждой, победители групп выйдут в полуфинал.