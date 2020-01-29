СК требует у журналистки «Белсата» назвать источники

Екатерину Андрееву 30 января в 11 часов вызывают в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о насилии в армии.

Источник: belsat.eu

Журналистку хотят расспросить об источниках, которые сообщили ей об издевательствах над солдатами срочной службы в в/ч 33933, сообщает belsat.eu .

В этой слонимской воинской части дислоцируется 11-я отдельная механизированная бригада, где в сентябре 2018 года погиб рядовой Александр Орлов. Тогда комиссия при Минобороны пришла к предварительному выводу, что солдат совершил самоубийство и оно не связано со службой в армии.

Мать погибшего пожаловалась в Генеральную прокуратуру и материалы направили в центральный аппарат СК. Повторная проверка снова закончилось отказом возбудить дело. После второй жалобы матери ведомство все же возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Дальнейший ход расследования общественности неизвестен.

В статье Екатерины Андреевой от 6 сентября 2018 года несколько бывших сослуживцев погибшего рассказали о насилии, оскорблениях и унижениях со стороны командования. Согласно источникам, офицеры употребляли спиртное во время военных учений, заставляли солдат отжиматься, избивали их, а один даже «закрывался в кабинете» с ребятами и «сажал их на колени, касался».

20 января этого года Екатерине позвонил следователь из Слонима и попросил назвать данные источников: имена, фамилии, способ коммуникации с ними. Журналистка ответила, что уже не помнит этих деталей, поскольку прошло много времени с момента публикации. Также она отказалась говорить со следователем не под протокол. 29 января Екатерину по телефону вызвали в Советский районный отдел Следственного комитета.