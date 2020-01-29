Чешские программисты бесплатно сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 млн евро

Созданный за выходные сайт программисты передали правительству бесплатно. Министру транспорта Чехии пришлось уйти в отставку.

Фото: Instagram.com/znamkamarada

В Чехии программисты бесплатно и за одни выходные сделали сервис по продаже электронных разрешений для проезда по платным скоростным дорогам, пишет издание novinky.cz .

Разработку и поддержку сайта и приложений для iOS и Android в местном Министерстве транспорта оценили почти в 16 миллионов евро. Четырехлетний контракт на разработку сервиса заключили с компанией Asseco Central Europe без открытого конкурса. Чешский министр транспорта Владимир Кремлик объяснил это желанием сделать сервис побыстрее.

Местных программистов возмутила расточительность министра. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек заявил, что такую работу можно сделать за несколько дней.

«Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство», — возмутился Вондрачек и предложил программистам объединиться и разработать сервис.

Хакатон провели на выходных в офисе Actum Digital. К нему присоединились 60 человек. Ребята создали сайт fairznamka.cz .

Представители компании Asseco Central Europe согласились аннулировать контракт и не требовать компенсации.