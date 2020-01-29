Первый белорусский фильм о Чернобыле выйдет в прокат 23 апреля

Картина получила название «Запретная зона», режиссером-постановщиком выступил Митрий Семенов-Алейников. Съемки проходили в Минске в 2019 году.

Работа над лентой велась благодаря частно-государственному партнерству: производством занималась одна из крупнейших продакшн-компаний Беларуси ООО «Медиа Куб», которая победила в конкурсе Министерства культуры, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Дистрибьютором фильма станет крупнейший в Восточной Европе холдинг MEGOGO. Начиная с февраля, трейлер фильма будет демонстрироваться в кинотеатрах Беларуси, России и других стран Восточной Европы и Балтии.

По сюжету шестеро молодых людей сплавляются по реке и оказываются в зоне отселения и совершенно случайно становятся виновниками гибели человека, который остался в Чернобыле и промышлял мародерством. У главных героев оказывается сумка с огромной на то время суммой денег.