Первый белорусский фильм о Чернобыле выйдет в прокат 23 апреля

/ Культура
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Картина получила название «Запретная зона», режиссером-постановщиком выступил Митрий Семенов-Алейников. Съемки проходили в Минске в 2019 году.

Работа над лентой велась благодаря частно-государственному партнерству: производством занималась одна из крупнейших продакшн-компаний Беларуси ООО «Медиа Куб», которая победила в конкурсе Министерства культуры, сообщает агентство «Минск-Новости».

Дистрибьютором фильма станет крупнейший в Восточной Европе холдинг MEGOGO. Начиная с февраля, трейлер фильма будет демонстрироваться в кинотеатрах Беларуси, России и других стран Восточной Европы и Балтии.

По сюжету шестеро молодых людей сплавляются по реке и оказываются в зоне отселения и совершенно случайно становятся виновниками гибели человека, который остался в Чернобыле и промышлял мародерством. У главных героев оказывается сумка с огромной на то время суммой денег.
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Тэги: Запретная зона авария на ЧАЭС ЧАЭС Персона: Митрий Семёнов-Алейников Город: Чернобыль

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