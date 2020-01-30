Фотофакт. В Слуцке сносят солодовню пивзавода

В микрорайоне «Сахарный» начали сносить солодовню — это часть самой заметной постройки на территории бывшего Слуцкого пивзавода.

Фотофакт: kurjer.infо

Сейчас собственником бывшего пивзавода стало ООО «Сельхозинвест». Фирма зарегистрирована в Осиповичском районе, но имеет российские корни, пишет kurjer.info .

Сам элеватор не будет сноситься, на месте же солодовни планируется сделать зерносушилку.

Слуцкий пивоваренный завод начал работать в 1971 году. Производство напитков остановилось в 2008-м.