Фотофакт. В Слуцке сносят солодовню пивзавода

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В микрорайоне «Сахарный» начали сносить солодовню — это часть самой заметной постройки на территории бывшего Слуцкого пивзавода.

Фотофакт: kurjer.infо

Сейчас собственником бывшего пивзавода стало ООО «Сельхозинвест». Фирма зарегистрирована в Осиповичском районе, но имеет российские корни, пишет kurjer.info.

Сам элеватор не будет сноситься, на месте же солодовни планируется сделать зерносушилку.

Слуцкий пивоваренный завод начал работать в 1971 году. Производство напитков остановилось в 2008-м.
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Тэги: Слуцкий пивзавод снос Сельхозинвест Город: Слуцк

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