Лукашенко принял ряд кадровых решений

Валерий Бельский назначен новым заместителем главы Администрации президента.

Фото: president.gov.by

В структуре Администрации президента — один первый заместитель и три заместителя главы администрации. Как следует из информации, размещенной на сайте президента, из трех заместителей главы администрации двое (Ольга Чуприс и Андрей Купцевич) назначены недавно, в декабре 2019 года. Николай Снопков занимает эту должность с 2014 года, поэтому можно предположить, что Бельский назначен вместо него. Ранее он работал директором Института экономики НАН Беларуси.

Глава государства также назначил:

Геннадия Богдана — заместителем управляющего делами президента;

Игоря Кудревича — директором департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента.

Лукашенко дал согласие на назначение: