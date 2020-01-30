Лукашенко принял ряд кадровых решений

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Валерий Бельский назначен новым заместителем главы Администрации президента.

Фото: president.gov.by

В структуре Администрации президента — один первый заместитель и три заместителя главы администрации. Как следует из информации, размещенной на сайте президента, из трех заместителей главы администрации двое (Ольга Чуприс и Андрей Купцевич) назначены недавно, в декабре 2019 года. Николай Снопков занимает эту должность с 2014 года, поэтому можно предположить, что Бельский назначен вместо него. Ранее он работал директором Института экономики НАН Беларуси.

Глава государства также назначил:

  • Геннадия Богдана — заместителем управляющего делами президента;
  • Игоря Кудревича — директором департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента.

Лукашенко дал согласие на назначение:

  • Андрея Филановича — главой администрации Московского района Бреста;
  • Алексея Римашевского — генеральным директором ОАО «Минский завод колесных тягачей»;
  • Дмитрия Соколовского — генеральным директором ЗАО «Атлант» — директором Минского завода холодильников;
  • Валентины Богатыревой — ректором Витебского государственного университета имени П.М.Машерова;
  • Дмитрия Харитончика — заместителем министра промышленности;
  • Андрея Буйневича — заместителем министра промышленности;
  • Ирины Воронович — директором департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
  • Андрея Лиса — членом Минского облисполкома.
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Тэги: кадровые назначения Администрация президента Управделами президента Персона: Валерий Бельский Геннадий Богдан Игорь Кудревич Андрей Филанович Алексей Римашевский Дмитрий Соколовский Валентина Богатырева Дмитрий Харитончик Андрей Буйневич

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