Лукашенко принял ряд кадровых решений
Валерий Бельский назначен новым заместителем главы Администрации президента.
В структуре Администрации президента — один первый заместитель и три заместителя главы администрации. Как следует из информации, размещенной на сайте президента, из трех заместителей главы администрации двое (Ольга Чуприс и Андрей Купцевич) назначены недавно, в декабре 2019 года. Николай Снопков занимает эту должность с 2014 года, поэтому можно предположить, что Бельский назначен вместо него. Ранее он работал директором Института экономики НАН Беларуси.
Глава государства также назначил:
- Геннадия Богдана — заместителем управляющего делами президента;
- Игоря Кудревича — директором департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента.
Лукашенко дал согласие на назначение:
- Андрея Филановича — главой администрации Московского района Бреста;
- Алексея Римашевского — генеральным директором ОАО «Минский завод колесных тягачей»;
- Дмитрия Соколовского — генеральным директором ЗАО «Атлант» — директором Минского завода холодильников;
- Валентины Богатыревой — ректором Витебского государственного университета имени П.М.Машерова;
- Дмитрия Харитончика — заместителем министра промышленности;
- Андрея Буйневича — заместителем министра промышленности;
- Ирины Воронович — директором департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
- Андрея Лиса — членом Минского облисполкома.