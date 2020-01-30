СК завел уголовное дело на скрывшегося с места аварии водителя «Форда» в Гродно
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По данным следствия, 49-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford на запрещающий сигнал светофора, наехал на женщину и скрылся.
В результате ДТП 56-летней жительнице Гродно причинены телесные повреждения в виде переломов.
Один из очевидцев аварии попытался задержать водителя, однако тот с места происшествия скрылся, оставив потерпевшую в опасности. Вскоре водителя задержали, он оказался пьян.
В его отношении возбуждено уголовное дело.