Лукашенко поручил нивелировать потери, «которые подбросили наши братья»

Потери Беларуси из-за изменений в условиях поставок энергоносителей из России необходимо нивелировать за счет других направлений, заявил Александр Лукашенко в ходе кадровых назначений, сообщает пресс-служба президента.

Назначая заместителем главы Администрации президента Валерия Бельского, Лукашенко подчеркнул: стоят серьезные задачи, в том числе планирование предстоящей пятилетки.

«Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — отметил белорусский руководитель.

«Что касается вашей работы, я очень надеюсь, что как человек образованный, умный вы справитесь с ней. Очень большое значение при этом будут иметь ваши экспертные оценки вносимых на рассмотрение президента проектов нормативных правовых актов, заключений в сфере экономики. Администрация президента — штаб политический. Но из штаба экономического (правительства) через администрацию президенту поступают все документы. И мышь не должна проползти», — сказал Лукашенко, обращаясь к Бельскому.