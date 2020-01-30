Глава Минздрава возглавит группу медиков, которая планирует отправиться в Китай для изучения нового коронавируса

Министерство здравоохранения сформировало группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения ситуации с новым коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства. Возглавит ее министр здравоохранения Владимир Караник.

«Глава государства поручил проработать вопрос выезда руководства Минздрава и ведущих экспертов Беларуси в Китай для оценки ситуации и обмена мнениями. На сегодняшний момент вирус достаточно не изучен. У наших специалистов есть очень большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, и мы согласовываем вопрос для того, чтобы обменяться мнениями, определить наиболее перспективные меры профилактики и лечения осложнений этой инфекции», — отмечается в комментарии главы Минздрава.

По его словам, такое сотрудничество полезно как для китайской стороны, так и для белорусской. «Сейчас идет работа по согласованию визита, чтобы этот визит был наиболее продуктивен. То есть он состоится, когда у китайской стороны будет необходимый объем информации и их эксперты будут готовы к обмену мнениями. В Беларуси группа экспертов сформирована. Как только будет принято решение, что встреча целесообразна, время пришло, во главе со мной эта группа вылетит».

Как сообщалось, 29 января по распоряжению Александра Лукашенко из Беларуси в Китай вылетел самолет с помощью для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса. Всего в КНР направлено 20 тонн гуманитарной помощи. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны. Это 4,5 тонны антибиотиков, которые наиболее востребованы при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 тонн дезинфицирующих средств различного применения, защитные средства для медперсонала (перчатки, маски, одноразовая одежда), средства обеззараживания воздуха.