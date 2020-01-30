Депутат Давыдько: человек не имеет права убивать человека в рамках закона

В Национальном собрании Беларуси седьмого созыва 30 января заработала новая группа по изучению смертной казни как инструмента наказания.

Как сообщил БелаПАН председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, возглавивший объединение, в новый состав группы вошли девять парламентариев (в прежнем было восемь), в том числе председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц. Он уже участвовал в работе группы, будучи членом верхней палаты парламента предыдущего созыва.

«Это представители общественности, юристы, есть учитель — люди осведомленные, грамотные», — охарактеризовал Давыдько коллег по рабочей группе.

Депутат подчеркнул, что группа намерена дополнительно изучить общественное мнение по поводу вопроса об отмене смертной казни — не путем референдума, но методом опроса и анализа. Также парламентарии хотели бы «учесть и мировой опыт, и зависимость криминогенной обстановки от применения или неприменения этой меры наказания».

«Меняется атмосфера пребывания на планете Земля, возрастает нетерпимость к чужому мнению, неадекватным проявлениям, — отметил Давыдько. — Мир серьезно меняется, он не становится добрее, толерантнее, а наоборот. В этой связи тоже было бы неплохо изучить, как влияет применение этой меры наказания на состояние общества в первую очередь. Естественно, человек не имеет права убивать человека в рамках закона».

«Но с другой стороны, в основном люди рассуждают о смертной казни, пожевывая гамбургер, условно говоря. А вы поговорите о применении смертной казни или ее отмене с теми людьми, чьих родственников, дорогих людей зверски убили приговоренные к смерти люди. Если кто-то из них скажет, мол, пусть живет, это будет истина», — сказал Давыдько.

Парламентарий посетовал на то, что «этот нравственный вопрос становится политическим инструментом». Он признался, что ему «хотелось бы, чтобы вопрос внутреннего законодательного и морального обустройства в стране не становился политическим инструментом для решения каких-то проблем».

На вопрос, будет ли группа сотрудничать с общественными структурами, правозащитниками, которые занимаются проблематикой смертной казни, Давыдько ответил: «Конечно, безусловно, не обособляется в этом вопросе. Как я уже сказал, мы собираемся изучать общественное мнение».

«Только единственное, мне очень хотелось политический аспект этого вопроса отправить на десятое, двадцатое, а лучше тридцатое место и в первую очередь изучать аспект правовой и нравственный, если хотите, даже религиозный, — заявил он. — А вот так называемые правозащитники в первую полосу выдвигают то, что это вот такой авторитарный режим, где применяется эта мера. Хорошо, но что-то они про Японию, Америку молчат и про другие страны, которые тоже считают весьма себе цивилизованными. И, кстати говоря, демократические страны абсолютно недемократично отменили смертную казнь. Я имею в виду Германию, Францию. Они изучили общественное мнение, большинство было за смертную казнь. Тем не менее они приняли решение не применять или отменить ее. Как вам такая демократия? А у нас пока еще никто не отменял итогов референдума (1996 года. — БелаПАН.) и мнение большинства людей за применение этого метода».

По словам Давыдько, в следующий раз рабочая группа по проблематике смертной казни соберется в феврале или марте, чтобы обсудить планы. «Посмотрим, насколько появилось новых вызовов и новой информации, изучим опыт работы группы до нас, и тогда нам станет понятна периодичность наших собраний», — сказал парламентарий.

В октябре прошлого года глава отдела координации и международного сотрудничества генерального директората по правам человека и соблюдению законности Совета Европы (СЕ) Татьяна Термачич сообщила БелаПАН, что СЕ предложил Беларуси переформатировать рабочую группу по проблематике смертной казни, которую на тот момент возглавлял депутат Палаты представителей шестого созыва Андрей Наумович.

В частности, было предложено переименовать ее в рабочую группу Палаты представителей Национального собрания Беларуси по отмене смертной казни, а также уточнить ее мандат таким образом, чтобы «ясно показывать: продвижение диалога по теме смертной казни на самом деле нацелено на отмену этой меры наказания». Как отметила Термачич, в СЕ надеются, что эти изменения в работе профильной рабочей группы произойдут после парламентских выборов в ноябре 2019 года.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.