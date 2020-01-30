Анисим о кампании праймериз оппозиции: это, мягко говоря, несерьезно

Экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим не будет участвовать в президентской кампании и праймериз оппозиции

Экс-депутат Палаты представителей, председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим не будет участвовать в президентской кампании и праймериз оппозиции.

«Поскольку на сегодняшний день понятно, что власть ничего не собирается принципиально менять в своих подходах к избирательной кампании, я для себя решила однозначно, что принимать участие в этом не буду», — заявила БелаПАН Анисим.

Экс-депутат критически высказалась о процедуре выборов единого кандидата, объявленной частью оппозиционных партий, назвав это ошибкой.

«Если за целый год в этой кампании ничего не сделали, то это свидетельствует, мягко говоря, о несерьезности подхода. Кроме того, может случиться так, что их праймериз, их выдвижение может просто опоздать по времени. Это не интересно, смысла и перспективы в этом я не вижу», — сказала Анисим.

Она напомнила, что занимается подготовкой к открытию Университета имени Нила Гилевича, а также организацией Всебелорусского конгресса за независимость.

«Цель конгресса — поиск путей для сохранения независимости и укрепления государственности Беларуси, что надо делать гражданскому обществу, чтобы перестали спекулировать независимостью и суверенитетом. А что будет происходить в политической плоскости — это вопрос второго плана. Может, мы сделаем послание от конгресса к участникам кампании, но основная цель — разработка действий общества для защиты независимости», — заявила Анисим.

В декабре прошлого года она сообщила в эфире телеканала ОНТ, что ее команда уже начала подготовку к предстоящей политической кампании: «У нас работа сейчас ведется. Основная задача — найти необходимые финансовые ресурсы. Все остальное уже есть. Идет работа и по структурам, и по регионам. Вопрос чисто технический».

Впоследствии Анисим заявила, что не будет участвовать в выборах, если в них примет участие Александр Лукашенко.