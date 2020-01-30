Более 120 белорусов подозревали в заражении коронавирусом 2019-nCoV

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV обследован 121 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека, из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси.

«Большая часть этих людей прибыла из Китая. Кроме того, всех, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января и ранее находился на территории КНР — 47 человек, — лабораторно обследовали на наличие нового варианта коронавируса», — отметила Бородун.

По результатам обследования коронавирус 2019-nCoV не выявлен, сообщила она. «Вирус гриппа В найден у одного человека, грипп А(H1N1) — у трех человек, риновирус — у одного, микоплазма пневмонии обнаружена в трех случаях, смешанные инфекции (грипп А и микоплазма пневмонии) — в одном случае, — отметила пресс-секретарь. — По состоянию на 9 утра 30 января в работе находилось 18 образцов: шесть — от пациентов с клиникой ОРВИ и 12 — от клинически здоровых лиц».

Минздрав сообщил, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии есть все необходимые реактивы, оборудование, технологии и высококвалифицированный персонал, имеющий большой опыт проведения таких исследований. Центр работает 24 часа в сутки.

Также сообщается, что бригады скорой помощи «могут использовать специальную одежду и биобоксы для транспортировки пациентов в условиях нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки».

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших вирусом в Китае составляет около 7,7 тыс., общее число случаев заражения во всем мире — около 7,9 тыс., 170 человек умерло.