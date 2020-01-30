Посла России пригласили в МИД Беларуси

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В Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча замглавы внешнеполитического ведомства Андрея Дапкюнаса и посла России в нашей стране Дмитрия Мезенцева.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили ход подготовки к празднованию 75-летию Победы.

Кроме этого были обсуждены вопросы «дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между двумя государствами, в том числе в контексте подготовки очередного Форума регионов Беларуси и России» (он должен пройти в этом году в Беларуси).

Также на встрече были рассмотрены и другие вопросы двустороннего сотрудничества.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Дмитрий Мезенцев Андрей Дапкюнас

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