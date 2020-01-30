Новый конфликт в школе: Минобразования заняло сторону ученицы

Министерство образования не поддержало учительницу в ее конфликте с ученицей третьего класса гомельской гимназии № 71.

«Независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой. Министерство образования неоднократно указывало на недопустимость проявления агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних. По случаю, произошедшему в ГУО «Гимназия № 71 г. Гомеля», в настоящее время проводится внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения», — говорится в опубликованном 30 января комментарии ведомства.

«Чтобы впредь исключить повторение подобных негативных случаев, педагогам следует соблюдать четкий алгоритм действий, — подчеркивает Минобразования. — Обязанности педагогических работников прописаны в Кодексе Республики Беларусь об образовании (статья 53). Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие (физическое в виде «подзатыльника» или психологическое в форме нецензурных высказываний) с позиции педагога недопустимы».

Советский РОВД Гомеля проводит проверку по факту обращения в милицию жительницы областного центра о травмировании в гимназии № 71 ее дочери, ученицы третьего класса.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Гомельского облисполкома, проверка проводится в рамках уголовно-процессуального законодательства, назначена судебно-медицинская экспертиза. Результаты проверки будут готовы после экспертизы и иных процессуальных действий.

Как стало известно БелаПАН, 21 января на уроке математики учительница травмировала девочку — сильно потянула ее за ухо и надорвала его.

Родители через три дня обратились в милицию. Директор гимназии Ирина Тимошишина отказалась что-либо комментировать.

Учительница, которую родители обвинили в травмировании ребенка, уже неделю на больничном.

Напомним, что 12 сентября во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Учителя уволили, но 18 сентября «приказом президента» восстановили на работе, зато уволили директора школы.