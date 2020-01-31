Атмосферные фронты с Западной Европы накроют Беларусь

/ Общество
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В пятницу погоду в Беларуси сформируют атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и более теплые воздушные массы атлантического происхождения.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Практически во всех районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Местами сгустится туман, утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный с переходом на южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С:

  • Брест +5..+7°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +1..+3°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: погода туман гололедица

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