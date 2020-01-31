За истязание супруги в отношении гродненца возбуждено уголовное дело

За регулярные избиения супруги в отношении 35-летнего жителя Гродно открыто уголовное производство.

Его подозревают по ч. 1 ст. 154 УК (Истязание).

Как сообщили в УВД Гродненской области, «семейные скандалы происходили в основном, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он поднимал руку на супругу».

Женщина неоднократно вызывала на мужа милицию — его привлекали к административной ответственности.

Закономерным итогом стало возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса «Истязание». Оценка его действиям будет дана в ходе следствия.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают одно из следующих наказаний: арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.