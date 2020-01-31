Премьер РФ: мы поддерживаем Беларусь в стремлении убрать все препятствия внутри ЕАЭС

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Выступая сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия выступает за снятие препятствий внутри ЕАЭС.

«Первая задача — устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса, — приводит его слова пресс-служба правительства РФ. — Мы понимаем, насколько это трудоемкая работа, требующая компромиссов, готовности, если хотите, конструктивно подходить к решению непростых вопросов».

Он отметил, что председательствующая в Евразийском союзе Беларусь выделила это направление в качестве приоритета: «Мы это поддерживаем».
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Тэги: Евразийский союз Персона: Михаил Мишустин Город: Алматы

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