СК завершил расследование убийства четырехлетней девочки в Зельвенском районе

Ребенка госпитализировали с множественными телесными повреждениями 18 октября 2019 года. Спустя два дня, не приходя в сознание, девочка скончалась.

Фото: СК

Следствием установлено, что в период времени с 12 по 18 октября 2019 года по месту жительства 25-летний житель Зельвенского района систематически избивал своих малолетних дочерей руками и ногами, а также предметами, которые попадались под руки (веником, мухобойкой, ремнем, тапком). При этом удары он наносил по различным частям тела, чем причинял потерпевшим особые физические и психологические страдания.

Вечером 18 октября отец, разозлившись из-за непослушания старшей дочери, нанес ей множественные удары руками, ногами и черенком веника, дважды бросил о тахту, причинив тем самым множественные телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью.

Мужчине предъявили обвинение истязании и убийстве малолетней с особой жестокостью. Свою вину он не признал.