Статкевич поддержал кандидатуру Северинца

Николай Статкевич не планирует участвовать в процедуре выбора единого кандидата от оппозиции, но поддерживает кандидатуру Павла Северинца.

Статкевич подчеркнул БелаПАН, что является кандидатом в президенты от Белорусского национального конгресса.

«Часть оппозиции, которая борется, она уже определилась со своим кандидатом. Если зарегистрированная оппозиция определится, и там будет действительно достойная кандидатура, то мы найдем понимание. У нас будет и координация, и сотрудничество, и совместная работа», — заявил политик.

Он пояснил, что единственной достойной кандидатурой считает сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

«Я позитивно отношусь к любому объединению сил, альтернативных режиму. Я считаю, что будет хорошо, если часть оппозиции, которая зарегистрирована режимом, объединится вокруг достойной кандидатуры, и такой кандидатурой там я вижу Павла Северинца, он проверенный лидер», — сказал Статкевич.

Политик подчеркнул, что в целом позиция Северинца удовлетворяет БНК и входящий в него оргкомитет партии «Народная Грамада».

«Я не устаю повторять, что единственный механизм смены власти, это массовые акции протеста. И если не ставить такую цель сейчас, то когда же, если модель режима очевидно рухнула? Павел единственный, кто соответствует этой ситуации, и я искренне желаю ему успеха, готов сотрудничать и поддерживать», — добавил Статкевич.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Соглашение о процедуре проведения выборов единого кандидата от оппозиции подписали Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движение «За Свободу». Список претендентов планируется огласить 4 марта.