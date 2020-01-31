Сборная Беларуси по мини-футболу утратила шансы на выход на ЧМ-2020

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Наша команда уступила в матче элитного раунда квалификации соперникам из Италии со счетом 3:5.

К 18-й минуте белорусы проигрывали 1:4. У итальянцев забивали де Оливейра (дважды), Мурило и Виктор Мелло, у белорусов — Жариков. На 27-й минуте Селюк сократил отставание — 2:4, на 39-й Мурило забил свой второй гол — 2:5. Окончательный счет на 40-й утсановил Жигалко — 3:5.

На турнире белорусы проиграли итальянцам и португальцам. В заключительном матче наши футболисты сыграют 2 февраля с командой Финляндии, но даже в случае победы из группы не выйдут.
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Тэги: мини-футбол Беларусь-Италия

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