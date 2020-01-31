Глава МИД Латвии отругал бизнесменов из-за задержки транзита нефти в Беларусь
Беларусь хочет диверсифицировать поставки нефти, но латвийские предприятия не готовы сотрудничать, возмутился Эдгар Ринкевич.
На вопрос Latvijas Radio о том, можно ли сделать так, чтобы нефть шла через латвийские порты, Ринкевич ответил, что разговоры шли, но местные предприятия не проявили энтузиазма, передает
«Я часто слышу, что принципиальная внешняя политика Латвии по отношению к России или что-то еще мешает бизнесу, и что если руководители государств поцелуются, кто-то на коленях приползет в Кремль и пять раз поклонится, тогда все будет», — иронизирует министр.
Но пример Беларуси показывает, что самая большая проблема — сам бизнес, который работает по каким-то старым лекалам, уверен Ринкевич. Хотя на правительственном уровне переговоры с белорусскими лидерами прошли удачно и Минск сам обратился к латвийским предприятиям, транзитных сделок не случилось.
«Они [предприятия] сказали, что мы пока не готовы и вообще боимся злить Россию, поэтому груз ушел к соседям», — посетовал Ринкевич и пообещал припоминать этот пример каждый раз, когда кто-то будет говорить о том, что внешняя политика мешает бизнесу. По его мнению, мешает только собственное нежелание предпринимателей что-то делать.
Он отметил, что транзитная политика Латвии всегда была очень раздробленной, три порта конкурируют между собой, а у железных дорог своя политика.