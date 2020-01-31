Глава МИД Латвии отругал бизнесменов из-за задержки транзита нефти в Беларусь

Беларусь хочет диверсифицировать поставки нефти, но латвийские предприятия не готовы сотрудничать, возмутился Эдгар Ринкевич.

Foto: F64

На вопрос Latvijas Radio о том, можно ли сделать так, чтобы нефть шла через латвийские порты, Ринкевич ответил, что разговоры шли, но местные предприятия не проявили энтузиазма, передает Delfi .

«Я часто слышу, что принципиальная внешняя политика Латвии по отношению к России или что-то еще мешает бизнесу, и что если руководители государств поцелуются, кто-то на коленях приползет в Кремль и пять раз поклонится, тогда все будет», — иронизирует министр.

Но пример Беларуси показывает, что самая большая проблема — сам бизнес, который работает по каким-то старым лекалам, уверен Ринкевич. Хотя на правительственном уровне переговоры с белорусскими лидерами прошли удачно и Минск сам обратился к латвийским предприятиям, транзитных сделок не случилось.

«Они [предприятия] сказали, что мы пока не готовы и вообще боимся злить Россию, поэтому груз ушел к соседям», — посетовал Ринкевич и пообещал припоминать этот пример каждый раз, когда кто-то будет говорить о том, что внешняя политика мешает бизнесу. По его мнению, мешает только собственное нежелание предпринимателей что-то делать.

Он отметил, что транзитная политика Латвии всегда была очень раздробленной, три порта конкурируют между собой, а у железных дорог своя политика.